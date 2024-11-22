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ВСУ намерены перейти на более дешевую корпусную систему

Укринформ: ВСУ в ноябре перейдут на более дешевую корпусную систему

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

До конца ноября украинские вооруженные силы планируют представить концепцию реформы, в рамках которой будет внедрена более экономически эффективная корпусная структура. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на источники в ВСУ.

«До конца ноября ВСУ представят концепцию реформирования, согласно которой армия перейдет на корпусную систему. Мы перейдем на структуру корпус-бригада. Такая система позволит существенно сэкономить человеческий и материальный ресурс», — сообщается на сайте агентства.

Предполагается, что новая структура будет более экономичной, чем традиционная модель корпус-дивизия, требующая гораздо больших ресурсов, что в текущих условиях Украина не может себе позволить.

На днях американская газета The New York Times со ссылкой на рассказы военнослужащих ВСУ написала, что Вооруженные украинская армия испытывает серьезную нехватку боевой пехоты и опытных командиров. Сообщается, что из-за нехватки опытных бойцов произошло истощение украинской обороны, что привело к успехам Вооруженных сил РФ. Отмечается, что многие украинские бригады измотаны.

Ранее в ВСУ назвали главную проблему украинских сил.

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