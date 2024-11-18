Нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для армии Украины. Об этом заявил заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко в интервью агентству РБК-Украина, передает РИА Новости.

«Наша основная проблема – в человеческом ресурсе и невозможности полноценного восстановления подразделений и прежде всего – пехотных. Все зависит от устойчивости пехоты», — заявил он.

По словам замкомандующего, на харьковском, херсонском, запорожском, донецком направлениях российская сторона имеет успех. Он добавил, что украинская армия еще никогда не получала требуемого количества боеприпасов. Мусиенко отметил, что оружия поставляется вдвое меньше из-за различных факторов.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что командование ВСУ переводит в пехоту профессиональных медиков и специалистов по химической защите. По его словам, ежедневно поступают обращения о том, что профессиональных медиков переводят с военных госпиталей на боевые должности в пехоте.

В октябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявлял о планах призвать еще 160 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ВСУ отправляют поваров на передовую из-за нехватки людей.