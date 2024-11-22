В небе над Курской областью сбили три ракеты ВСУ

Три украинские ракеты были уничтожены в небе над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Три украинские ракеты сегодня днем уничтожены в небе Курской области. Спасибо нашим бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях губернатор не сообщил.

Российские регионы ежедневно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские войска атакуют территорию РФ при помощи ракет и беспилотников.

В ночь на 22 ноября в небе над российскими регионами были уничтожены 20 украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Брянской области уничтожили пять украинских беспилотников.