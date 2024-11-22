Над российскими регионами за ночь сбили более 20 украинских беспилотников

В российских регионах за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что над в Брянской области сбили 12 беспилотников, еще девять дронов сбили над территорией Калужской области и два — Курской областью.

Накануне утром в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Волгоградской и Ростовской областями. На фоне попытки атаковать регион аэропорт Волгограда приостанавливал работу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.