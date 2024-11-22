В Брянской области уничтожили пять украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Чиновник добавил, что на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Утром 21 ноября в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Волгоградской и Ростовской областями.

Позже губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что над Калачевским районом уничтожили дрон.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов на регионы страны.