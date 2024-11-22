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В России запустили производство «сеткомета» для борьбы с дронами

«Сеткомет» для борьбы с вражескими дронами запущен в серийное производство

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Российская компания «КПБ Полет» начала серийный выпуск устройств для метания сети, которые предназначены для перехвата и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель предприятия.

По его словам, «сеткометы» предназначены для перехвата беспилотников-разведчиков и больших ударных дронов. Устройства уже поставлены в серию, в ближайшее время первая партия изделий будет направлена в зону спецоперации для апробации. Поступающие от военных отзывы — положительные.

Устройство, о котором идет речь, крепится к квадрокоптеру. При приближении к БПЛА противника на расстояние 4-6 метров оно отстреливает в его сторону сеть диаметром два метра. В результате его винты нейтрализуются и беспилотник не может продолжать полет.

О первых случаях применения «сеткометов» в условиях боевых действий стало известно в июне 2024 года.

21 ноября сообщалось, что для борьбы с БПЛА в России предложили модернизировать зенитки ЗУ-23. Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко напомнил, что в войсках они имеются в большом количестве, а установка новой оптико-электронной системы контроля воздушного пространства и спецвычислителя значительно повысит их эффективность.

Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе «Князь Вандал» запустили в серийное производство.

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