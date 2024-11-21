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В России предложили модернизировать зенитки ЗУ-23 для борьбы с БПЛА

Аналитик Коротченко: для борьбы с БПЛА можно модернизировать зенитки ЗУ-23

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Евгений Биятов/РИА Новости

Модернизация советских зенитных установок ЗУ-23, которые есть в войсках, может помочь в борьбе с атаками беспилотников ВСУ. Об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает ТАСС.

По его словам, украинские военные могут задействовать против российской стороны большое количество дронов-камикадзе различных конструкций.

«И здесь возникает целесообразность, наверное, рассмотреть возможность проведения модернизации имеющихся в войсках в большом количестве — это тысячи — зенитных установок ЗУ-23, которые были бы модернизированы и адаптированы именно для борьбы с малоразмерными средствами воздушного нападения», — заявил аналитик.

Коротченко отметил, что особенность совершенствования установок ЗУ-23 состоит в том, что на старое оружие «ставится оптико-электронная система контроля воздушного пространства и спецвычислитель».

До этого Коротченко сообщил, что высокомобильный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С» хорошо справляется с борьбой против дальнобойных ракет ATACMS, которые США разрешили использовать Киеву для ударов по России. По его словам, «Панцири» успешно отражали удары британских ракет Storm Shadow.

Ранее стало известно, что в Польше остались недовольны решением Байдена по ударам ВСУ вглубь России.

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