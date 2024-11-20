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Дрон-камикадзе «Князь Вандал» запустили в серийное производство

«Ушкуйник» сообщил о начале серийного выпуска дрона «Князь Вандал Новгородский»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Серийное производство оптоволоконного дрона-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» запущено в России. Об этом сообщил ТАСС гендиректор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

По его словам, военнослужащие «очень положительно» отзываются об аппарате, беспилотник показывает высокую эффективность.

«Аппарат используется на всех направлениях спецоперации и уже производится серийно», — говорит Чадаев.

Впервые «Князь Вандал» применили в августе 2024 года во время вторжения украинских войск в Курскую область. Чадаев признался, что ситуация регионе заставила «выкатить» дрон» на 2,5 месяца раньше, чем планировалось, когда изделие было еще «сырым».

17 ноября стало известно, что российские беспилотники на оптоволокне, устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы, являются большой проблемой для Вооруженных сил Украины. Первая информация о применении военными ВС РФ подобных дронов появилась в августе этого года. Тогда же сообщалось, что Украина занимается разработкой аналогичных БПЛА.

Ранее военный аналитик назвал появление дронов с управлением по кабелю революцией в вооружении.

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Операция на Украине
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