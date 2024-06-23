Российские военные применили уникальный способ борьбы с украинскими БПЛА

Российские операторы дронов начали бороться с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) с помощью сетей. Об уникальном методе борьбы сообщила «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, новая система получила название «Сеткомет». Дрон бросает на беспилотник противника сеть, которая запутывает винты аппарата, после чего тот теряет управление и падает на землю.

В мае сообщалось, что российские военные придумали новый способ борьбы с беспилотниками ВСУ при помощи зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2». Для защиты самого комплекса от дронов-камикадзе расчеты комплексов используют гладкоствольные ружья 12-го калибра. Дробовики, по их словам, хорошо справляются с низколетящими целями.

До этого в России запустили гражданский проект «Крыло», в рамках которого будет осуществляться акустический мониторинг воздушного пространства для противодействия украинским дронам.

Ранее в Москве впервые показали вертолет для борьбы с морскими дронами.