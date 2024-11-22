На Западе утверждают, что Германия отправила Украине тысячи беспилотников с ИИ

Германия поставила Украине четыре тысячи беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом. Об этом сообщает газета Times.

В статье говорится, что такой шаг ФРГ вызвал острую реакцию противников таких дронов.

«Дискуссии обострились после того, как Германия сообщила, что отправляет Украине четыре тысячи автономных дронов», — отмечается в публикации.

Times указывает, что насущным вопросом в области использования беспилотников является появление БПЛА с искусственным интеллектом, которые могут самостоятельно определять цели для атак.

Издание подчеркивает, что некоторые эксперты обеспокоены тем, что гонка вооружений в этой области приведет к появлению полностью самостоятельных дронов.

22 ноября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пообещал немцам удержать Берлин от прямого военного столкновения с Россией и проводить осторожный курс в отношении дальнейшей поддержки Украины.

Ранее Шольц отреагировал на удар «Орешником» по Украине.