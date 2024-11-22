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Кадыров рассказал об украинце и корейце в рядах спецназа «Ахмат»

Кадыров: в спецназе «Ахмат» состоят командир Хохол и кореец Дима

Один из командиров спецподразделения «Ахмат» известен под позывным Хохол, также в рядах спецназа служит кореец по имени Дима. Этими фактами поделился в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Найден виновный в панике Запада по поводу северокорейских добровольцев. Оказывается, что всю эту смуту в стане врага навел всего лишь один кореец по имени Дима, который родом из Сахалина и является бойцом легендарного спецназа «Ахмат», — написал глава Чечни.

Также отмечается, что командир одного из отрядов «Ахмат» носит позывной Хохол и является украинцем по национальности.

Накануне бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный объявил о начале третьей мировой войны, связывая это событие с якобы привлечением Россией военных из Северной Кореи, а также с поддержкой, которую, по его словам, оказывают Иран и Китай.

До этого депутат Госдумы Андрей Красов назвал истерией слухи о переброске северокорейских военных в Курскую область. Парламентарий подчеркнул, что Вооруженные силы России обладают всем необходимым, чтобы качественно выполнять боевые задачи.

Ранее Зеленский заявил, что численность войск КНДР в России может возрасти до 100 тысяч человек.

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