Силы ПВО за неделю сбили семь дальнобойных ракет западного производства

Средства противовоздушной обороны России сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, силы ПВО сбили украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии оценили вероятность удара «Орешника» по ЕС.