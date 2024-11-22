Силы ПВО за неделю сбили семь дальнобойных ракет западного производства

Средства противовоздушной обороны России сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, силы ПВО сбили украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун».
21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».
Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее в Британии оценили вероятность удара «Орешника» по ЕС.