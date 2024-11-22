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В Минобороны сообщили о суточных потерях ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли 150 военнослужащих в Курской области

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли 150 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо живой силы российские военнослужащие уничтожили четыре автомобиля, артиллерийское орудие и два миномета противника.

Накануне в Курской области взвод солдат ВСУ подорвался на своих минах. По данным SHOT, украинские бойцы продвинулись немного вперед за свои же мины, но попытка разомкнуть кольцо не удалась. Под минометными обстрелами и ударами воздуха солдатам ВСУ пришлось экстренно отступать.

Telegram-канал писал, что в панике группы начали подрываться на своих же минах. По предварительным данным, подорвалось до 20 человек личного состава. Кроме того, из строя также выведено две боевые бронированные машины.

До этого в Минобороны РФ сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары по скоплениям украинских бойцов на территории Курской области. Кроме того, было завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи.

Ранее доброволец рассказал об использовании ВСУ жителей Курской области в качестве живого щита.

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