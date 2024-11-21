Украинский взвод подорвался на своих минах в Курской области

В Курской области взвод солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвался на своих минах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Сначала противник провел минирование, чтобы закрепиться на местности, но вскоре поступил приказ помочь окруженной украинской группировке из Ольговского котла», — говорится в сообщении.

По данным SHOT, украинские бойцы продвинулись немного вперед за свои же мины, но попытка разомкнуть кольцо не удалась. Под минометными обстрелами и ударами воздуха солдатам ВСУ пришлось экстренно отступать.

SHOT пишет, что в панике группы начали подрываться на своих же минах. По предварительным данным, подорвалось до 20 человек личного состава. Кроме того, из строя также выведено две боевые бронированные машины.

До этого в Минобороны РФ сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары по скоплениям украинских бойцов на территории Курской области. Кроме того, было завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи.

Ранее Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области за сутки.