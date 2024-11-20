В Минобороны РФ рассказали об ударах по ВСУ в Курской области

Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Так, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение бригадам ВСУ в районе Александрии, Викторовки, Дарьино, Лебедевки, Малой Локни, Никольского, Новоивановки и Свердликово.

Отмечается, что завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи.

Также наносились удары авиацией и артиллерией по формированиям ВСУ в Курской и Сумской областях.

В Минобороны России ранее сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 44 украинских беспилотника над регионами России. По информации ведомства, над территорией Новгородской области были сбиты 20 беспилотных летательных аппаратов, еще пять — над Курской областью и четыре — над территорией Орловской области. Кроме того, по три дрона были уничтожены над Белгородской, Тульской и Тверской областями, и по два — над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей.

Ранее власти Курской области сообщили о засадах дронов ВСУ в селах и на дорогах.