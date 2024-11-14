Треть граждан Украины разговаривают дома на русском и украинском языках. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Отмечается, что 58% украинцев разговаривают дома на украинском языке. Еще 9% опрошенных говорят на русском языке. При этом 31% респондентов используют и русский, и украинский язык.

5 ноября стало известно, что в украинском Ивано-Франковске начали работать «языковые патрули» — инспекторы подходят к русскоговорящим гражданам и агитируют их записаться на бесплатные курсы украинского языка.

В сентябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что люди в городе стали чаще разговаривать на русском языке, в связи с чем местные власти решили организовать работу языковых инспекторов. По его словам, это «проблема» как для города, так и для Украины в целом.

Политолог Инна Литвиненко объяснила, что решение об учреждении языковых инспекторов в Ивано-Франковске показывает, как мэр города «выслуживается» перед президентом Украины Владимиром Зеленским. Эксперт обратила внимание, что треть добровольцев на эту должность представляют люди, временно перемещенные с территорий новых регионов России.

Ранее Владимир Путин признал русский язык фундаментальной ценностью России.