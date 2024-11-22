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В Минобороны сравнили оружие России и НАТО, применяемое в зоне СВО

РИА: группировка «Север» заявила, что оружие РФ на СВО не уступает аналогам НАТО

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Иван Родионов/РИА Новости

Российское оружие, применяемое в зоне специальной военной операции, по своим характеристикам не уступает аналогам из стран НАТО, в ряде случаев даже превышает их характеристики. Об этом заявили главе Минобороны РФ Андрею Белоусову представители группировки российской войск «Север», передает РИА Новости.

22 ноября Белоусов провел совещание в пункте управления группировки «Север», в ходе которого ознакомился с докладами командования о обстановке в зоне СВО. Министру рассказали о ходе выполнения боевых задач на направлениях «Севера» и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и дронов в зоне ответственности группировки.

Военные доложили министру, что беспилотный летательный аппарат «Валькирия» является аналогом российских дронов «Суперкам» и «ZALA Ланцет», однако отечественные образцы превышают возможности натовского аппарата по всем техническим характеристикам.

Белоусову также продемонстрировали штурмовые винтовки стран НАТО, схожие по техническим характеристикам с российской снайперской винтовкой СВЧ.

Ранее президент России Владимир Путин назвал число военных в зоне СВО.

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