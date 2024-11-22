Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, находясь в зоне специальной военной операции, что лучшие части Вооруженных сил Украины (ВСУ) «перемолоты». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Перемололи здесь лучшие части ВСУ», — сказал Белоусов.

22 ноября глава оборонного ведомства РФ провел совещание в пункте управления группировки войск «Север». Белоусов в ходе совещания заслушал доклады командования об оперативной обстановке. Министру обороны также доложили о ходе выполнения боевых задач на направлениях группировки и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии, а также беспилотных летательных аппаратов в зоне ее ответственности.

Среди прочего Белоусов отметил, что продвижение российских войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине ускорилось, вся кампания 2025 года ВСУ фактически сорвана.

Ранее военный эксперт рассказал об успехах российской армии в Купянске.