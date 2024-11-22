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Белоусов заявил, что лучшие части ВСУ были «перемолоты» в зоне СВО

Глава МО РФ Белоусов сообщил, что лучшие части украинской армии перемолоты

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Александр Астафьев/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, находясь в зоне специальной военной операции, что лучшие части Вооруженных сил Украины (ВСУ) «перемолоты». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Перемололи здесь лучшие части ВСУ», — сказал Белоусов.

22 ноября глава оборонного ведомства РФ провел совещание в пункте управления группировки войск «Север». Белоусов в ходе совещания заслушал доклады командования об оперативной обстановке. Министру обороны также доложили о ходе выполнения боевых задач на направлениях группировки и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии, а также беспилотных летательных аппаратов в зоне ее ответственности.

Среди прочего Белоусов отметил, что продвижение российских войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине ускорилось, вся кампания 2025 года ВСУ фактически сорвана.

Ранее военный эксперт рассказал об успехах российской армии в Купянске.

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Операция на Украине
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