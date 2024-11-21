Российские бойцы продолжили развивать успех в Купянске и его окрестностях. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, за сутки в самом населенном пункте ВС РФ расширили зону контроля северо-восточнее ж/д станции Заосколье и выбили украинских противников с трех многоквартирных домов по улице Дунаевского. Также в городе уничтожили три единицы бронетехники, которую ВСУ спрятали на территории одного из предприятий. Марочко добавил, что за сутки российские военные повредили здание в промышленной зоне, в которых укрывались украинские солдаты.

Эксперт уточнил, что ВС РФ продвинулись вдоль автодороги Сватово — Купянск.

Также, по данным эксперта, в районе населенного пункта Пристен на правом берегу реки Оскол разбили колонну автомобильной техники ВСУ.

Накануне Минобороны РФ писало, что подразделения российских группировок войск «Север» и «Запад» нанесли поражение 13 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР.