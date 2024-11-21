Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Марочко рассказал об успехах российской армии в Купянске

Марочко: бойцы ВС РФ продолжают развивать успех в Купянске

close
Таисия Лисковец/РИА Новости

Российские бойцы продолжили развивать успех в Купянске и его окрестностях. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, за сутки в самом населенном пункте ВС РФ расширили зону контроля северо-восточнее ж/д станции Заосколье и выбили украинских противников с трех многоквартирных домов по улице Дунаевского. Также в городе уничтожили три единицы бронетехники, которую ВСУ спрятали на территории одного из предприятий. Марочко добавил, что за сутки российские военные повредили здание в промышленной зоне, в которых укрывались украинские солдаты.

Эксперт уточнил, что ВС РФ продвинулись вдоль автодороги Сватово — Купянск.

Также, по данным эксперта, в районе населенного пункта Пристен на правом берегу реки Оскол разбили колонну автомобильной техники ВСУ.

Накануне Минобороны РФ писало, что подразделения российских группировок войск «Север» и «Запад» нанесли поражение 13 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами