Объекты инфраструктуры получили повреждения в Запорожской области Украины

В ночь на 21 ноября несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области были повреждены. Об этом заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, за ночь в регионе прозвучало не менее 288 взрывов, после чего властям поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. При этом он не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь.

Накануне на территории Харьковской области Украины произошла серия взрывов. Однако какие-либо подробности случившегося журналисты не опубликовали.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве ввели график подачи электричества после повреждения энергообъектов страны.