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Рэпер Noize MC не признал вину в дискредитации российской армии

РИА Новости: рэпер Noize MC не признал вину в дискредитации ВС РФ

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Noize MC/YouTube

Рэпер Иван Алексеев (признан в РФ иностранным агентом), известный как Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), не признал вину по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

14 ноября стало известно, что суд признал Noize MC виновным в дискредитации ВС РФ и оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

По данным агентства, Алексеев на судебное заседание не явился, его представлял адвокат. Защитник вину артиста не признал и попросил суд прекратить производство по делу, ссылаясь на то, что рэпер не распространял информацию, дискредитирующую ВС РФ.

В документах отмечается, что к ответственности Алексеева привлекли за пост от 15 августа 2024 года в Telegram-канале Readovka. Там была обнаружена публикация пользователя под именем noizemc, который, по оценке следствия, выражает негативное отношение к использованию ВС РФ «в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Этим пользователем, согласно судебным документам, является Алексеев. Сторона защиты Noize MC при этом заявила, что к публикации в Telegram-канале Readovka артист отношения не имеет.

После начала спецоперации России на Украине Алексеев покинул Россию, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов. В сентябрьском интервью Галине Юзефович Noize MC рассказывал, что не жалеет об отъезде и понимает, что в России после признания иноагентом испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством.

Ранее активисты потребовали проверить группу «Каста» на дискредитацию армии России.

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