В Киевской области произошли взрывы

Взрывы произошли в Киевской и Днепропетровской областях Украины утром 22 ноября. Об этом сообщает украинское агентство ТСН.

В настоящее время в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины действует воздушная тревога. В городе Сумы зафиксировали не менее четырех взрывов.

21 ноября сообщалось о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области.

В этот же день сообщалось о взрывах в Днепропетровске. Глава местной городской администрации Сергей Лысак уточнил, что поступила информация о повреждении промышленного предприятия в городе.

Кроме того, в ночь на 21 ноября были повреждены несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в регионе прозвучало не менее 288 взрывов, после чего властям поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры.

Ранее в городе Запорожье 15,6 тысячи абонентов остались без света после серии взрывов.