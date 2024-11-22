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Бывший офицер СБУ заявил, что все руководство спецслужбы отвечает перед Западом

Экс-полковник СБУ Мазур: все руководители СБУ отчитываются перед Западом

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РИА «Новости»

Руководители всех подразделений Службы безопасности Украины (СБУ), включая центральное руководство, отчитываются о своих действиях перед западными спецслужбами. Об этом заявил отставной полковник украинской спецслужбы Александр Мазур, передает РИА Новости.

«Командиры полностью отчитываются западным спецслужбам <...> все начальники департамента, все заместители председателя и лично председатель, они все напрямую работают со спецслужбами западных стран», — заявил Мазур.

Сам Мазур уволился в 2013 году из СБУ, но впоследствии, в 2017-2018 годах, он оказывал неофициальное содействие спецслужбе, собирая аналитические справки об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов Донецкой народной республики.

В 2024 году Верховный суд ДНР вынес Мазуру приговор за шпионаж в интересах Украины.

До этого экс-полковник СБУ Александр Мазур заявил, что Владимир Зеленский находится «под колпаком» спецслужб Великобритании.

Ранее стало известно об «особом кабинете» для ЦРУ в здании украинских спецслужб.

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