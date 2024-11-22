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США заменили авианосец на дежурстве в Японии

Авианосец «Джордж Вашингтон» заменил в Японии «Рональда Рейгана»

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Eugene Hoshiko/AP

Авианосец «Джордж Вашингтон» прибыл в Японию, заменив на дежурстве однотипный авианосец «Рональд Рейган». Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Оснащенный ядерным реактором корабль зашел в постоянное место базирования авианосной группировки США в Японии — порт Йокосука в префектуре Канагава, поблизости от Токио. Это не первый визит и вахта «Джорджа Вашингтона» в Японии — в 2008 году он сменил устаревший авианосец «Китти Хок» и находился в ближайших акваториях до 2015 года.

До этого в Аравийском море хуситы нанесли удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

2 ноября министерство обороны США объявило, что американские власти решили развернуть на Ближнем Востоке дополнительную военную технику. Как рассказали в ведомстве, Вашингтон направит в регион бомбардировщики и эскадрилью истребителей. Кроме того, руководство страны начало готовить к отправке авианосец «Авраам Линкольн» и несколько эсминцев.

Ранее хуситы ударили по израильской военной базе в Тель-Авиве.

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