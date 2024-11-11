Хуситы ударили по израильской военной базе в Тель-Авиве

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар по военной базе Израиля близ Яффо (арабский район Тель-Авива) в центральной части страны. Об этом сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесен при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». В результате попадания снаряда на базе возник пожар.

Сариа назвал ракетный удар по территории Израиля частью «пятого этапа эскалации» в рамках противостояния этому государству. Представитель хуситов добавил, что заверил, что «Ансар Аллах» продолжит свои атаки до тех пор, пока Израиль не прекратит «агрессию» в отношении Палестины и Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа. Операция вышла за пределы Израиля и затронула Ливан и Сирию.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по колонне гумпомощи в Ливане.