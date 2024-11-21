В Волгоградской области сбили украинский беспилотник

Над Калачевским районом Волгоградской области уничтожили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, пострадавших и повреждений не зафиксировано.

На фоне попытки атаковать регион аэропорт Волгограда приостанавливал работу. Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Волгоградской и Ростовской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.