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С начала СВО поставки автобронетанковой техники в ВС России выросли почти в семь раз

МО сообщило о многократном увеличении поставок в ВС РФ автобронетанковой техники

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Поставки автобронетанкового вооружения и техники в Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции (СВО) выросли практически в семь раз. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ в день 95-летия со дня образования Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ), передает ТАСС.

Вместе с тем в военном ведомстве заявили, что ГАБТУ учитывает боевой опыт спецоперации при разработке новых и модернизации существующих образцов автобронетанкового вооружения и техники. Там отметили, что это является главным приоритетом для управления.

В Минобороны также сообщили, что за время проведения СВО силами войсковых ремонтных органов, предприятиями промышленности и выездными ремонтными бригадами в строй было возвращено свыше 50 тысяч единиц различной боевой техники.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что опыт военнослужащих ВС РФ, а также возрастающие возможности военно-промышленного комплекса страны стали основой успехов российской армии.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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