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Прокурор МУС потребовал от стран-участниц выполнения договоренностей

Прокурор МУС Карим Хан потребовал от стран-участниц выполнять Римский статут

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Eduardo Munoz/Reuters

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, выдавший ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, потребовал от стран-участниц выполнять Римский статут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международной организации.

«Призываю все государства-участники выполнять свои обязательства по Римскому статуту, уважая и исполняя эти решения суда. Мы также приветствуем сотрудничество с государствами, не являющимися участниками Римского статута, в работе над привлечением к ответственности и соблюдением международного права», — передает пресс-служба слова Хана.

В МУС также утверждают, что ордеры на арест израильских чиновников, которых подозревают в преступлениях против человечества, были выданы по результатам «беспристрастного расследования».

До этого Израиль отреагировал на решение МУС арестовать Биньямина Нетаньяху, отвергнув обвинения в его адрес.

Ранее Швейцария пообещала арестовать Нетаньяху, если он посетит страну.

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