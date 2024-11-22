Прокурор МУС потребовал от стран-участниц выполнения договоренностей

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, выдавший ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, потребовал от стран-участниц выполнять Римский статут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международной организации.

«Призываю все государства-участники выполнять свои обязательства по Римскому статуту, уважая и исполняя эти решения суда. Мы также приветствуем сотрудничество с государствами, не являющимися участниками Римского статута, в работе над привлечением к ответственности и соблюдением международного права», — передает пресс-служба слова Хана.

В МУС также утверждают, что ордеры на арест израильских чиновников, которых подозревают в преступлениях против человечества, были выданы по результатам «беспристрастного расследования».

До этого Израиль отреагировал на решение МУС арестовать Биньямина Нетаньяху, отвергнув обвинения в его адрес.

Ранее Швейцария пообещала арестовать Нетаньяху, если он посетит страну.