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РИА Новости: в Селидово французские наемники расстреляли мирных жителей

РИА Новости: французские наемники расстреляли мирных жителей в Селидово в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Французские наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали мирных жителей Селидово перед отступлением. Об этом сообщил очевидец событий РИА Новости.

По его словам, бойцы ВСУ в ходе отступления врывались в жилые дома и убивали проживающих там людей. Очевидец рассказал, что один мужчина заблокировал дверь так, что украинская армия не смогла ее выломать.

«И вот он слышал французскую речь, а по рации отвечали украинским языком: «Задания выполнены. Нет времени, идем дальше». Расстреливали французы. Были украинцы и французы», — заявил он.

Мужчина добавил, что перед наемниками стояла задача расстреливать граждан.

До этого две жительницы города Украинска заявили, что солдаты ВСУ расстреливали местных жителей при отступлении из города. Одна из них рассказала, что в районе новых домов «убили нескольких, которые прятались в подвале».

В начале октября эвакуированная из Курской области местная жительница рассказала военным следователям, что украинские солдаты пугали гражданских жестокостью польских наемников.

Ранее житель Курской области рассказал о расправе украинских бойцов над детьми.

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