Украинские военные расправились с мужчиной и детьми, которые попытались покинуть населенный пункт Малая Локня в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил местный житель военному следователю, беседа есть в распоряжении ТАСС.

По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелили в мужчину, который приходится жителю двоюродным братом, и трех детей: они пытались уехать на мопеде из населенного пункта.

«Поляков слышали и чернокожих замечали все подряд. Когда заходят на сельский пункт, расстреливают без разбора», — сказал житель региона.

Мужчина добавил, что после вторжения в область операторы FPV-дронов ВСУ стали охотиться на автомобили с мирными жителями.

Накануне эвакуированная из Курской области местная жительница рассказала военным следователям, что украинские солдаты пугали гражданских жестокостью польских наемников.

8 октября стало известно, что российские военнослужащие спасли трех жителей Суджанского района Курской области, они были эвакуированы в безопасное место.

Ранее калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.