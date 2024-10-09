Эвакуированная из Курской области местная жительница рассказала военным следователям, что украинские солдаты пугали гражданских жестокостью польских наемников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Знакомая говорила: «Мы на пост военных напоролись, они вроде бы украинцы». Они им (эвакуирующимся. — «Газета.Ru») сказали: «Вы просто идите осторожнее, потому что дальше будут поляки, вы живыми не выйдете», — поделилась местная жительница.

Ранее российские военнослужащие спасли трех жителей Суджанского района Курской области, они были эвакуированы в безопасное место.

До этого российские войска нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, отражены две контратаки противника в районе населенных пунктов Любимовка, Плехово и Русское Поречное.

Также 8 октября в российском Минобороны назвали потери ВСУ в Курской области с момента вторжения.

Ранее Калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.