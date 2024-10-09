Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ пугали людей наемниками

РИА Новости: ВСУ пугали жителей Курской области польскими наемниками

close
Yan Dobronosov/Reuters

Эвакуированная из Курской области местная жительница рассказала военным следователям, что украинские солдаты пугали гражданских жестокостью польских наемников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Знакомая говорила: «Мы на пост военных напоролись, они вроде бы украинцы». Они им (эвакуирующимся. — «Газета.Ru») сказали: «Вы просто идите осторожнее, потому что дальше будут поляки, вы живыми не выйдете», — поделилась местная жительница.

Ранее российские военнослужащие спасли трех жителей Суджанского района Курской области, они были эвакуированы в безопасное место.

До этого российские войска нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, отражены две контратаки противника в районе населенных пунктов Любимовка, Плехово и Русское Поречное.

Также 8 октября в российском Минобороны назвали потери ВСУ в Курской области с момента вторжения.

Ранее Калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами