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Беженцы из Украинска рассказали о расстрелах ВСУ

Беженцы из Украинска заявили, что ВСУ расстреливали мирных жителей

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Две жительницы города Украинска заявили, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали местных жителей при отступлении из города. Их слова приводит РИА Новости.

«Всех, кто остался, за людей просто не считали. В одном районе расстреляли сразу семерых мужчин и расправились с десятком собак», — сказала одна из беженок по имени Наталья.

Женщина по имени Элла заявила, что в районе новых домов «убили нескольких, которые прятались в подвале».

«Они в открытую заявляли нам, что после ухода в городе не оставят никого в живых», — сказала она.

До этого главе Донецкой народной республики (ДНР) Денису Пушилину при разговоре с местными жителями в одном из подвалов один из них сообщил, что электричества в городе не стало «еще при Украине, и воды тоже долго нет, с 2022 года».

По данным министерства обороны России, Украинск перешел под контроль российских сил 26 сентября.

Ранее стало известно число эвакуированных из Торецка жителей.

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