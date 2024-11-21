ВСУ провели ротацию в Купянске и близлежащих селах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели ротацию подразделений в Купянске и соседних населенных пунктах. Об этом на брифинге заявил заместитель главы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, слова которого передает РИА Новости.

Он отметил, что новые военные, прибывшие в регион, занимаются грабежом и мародерством при поддержке местных властей. По словам Лисняка, управление внутренних дел ВГА Харьковской области располагает информацией о том, что в Купянске, поселке Ковшаровка и окрестных территориях вооруженные формирования Украины осуществили ротацию и стали активно участвовать в актах мародерства и грабежей.

Утром 21 ноября поступили сообщения о том, что российская авиация нанесла удар по разведывательной роте ВСУ в Купянске, в результате чего было ликвидировано до 80 военнослужащих украинских подразделений. В ходе тактического штурма российские бойцы захватили семь опорных пунктов.

Ранее стало известно о бегстве ВСУ с позиций у Копанки в Харьковской области.