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ВСУ провели ротацию в Купянске и близлежащих селах

Замглавы харьковской ВГА Лисняк: ВСУ провели ротацию в Купянске и ближних селах

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели ротацию подразделений в Купянске и соседних населенных пунктах. Об этом на брифинге заявил заместитель главы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, слова которого передает РИА Новости.

Он отметил, что новые военные, прибывшие в регион, занимаются грабежом и мародерством при поддержке местных властей. По словам Лисняка, управление внутренних дел ВГА Харьковской области располагает информацией о том, что в Купянске, поселке Ковшаровка и окрестных территориях вооруженные формирования Украины осуществили ротацию и стали активно участвовать в актах мародерства и грабежей.

Утром 21 ноября поступили сообщения о том, что российская авиация нанесла удар по разведывательной роте ВСУ в Купянске, в результате чего было ликвидировано до 80 военнослужащих украинских подразделений. В ходе тактического штурма российские бойцы захватили семь опорных пунктов.

Ранее стало известно о бегстве ВСУ с позиций у Копанки в Харьковской области.

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