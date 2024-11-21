Словакия организовала расследование законности дарения техники Украине

Власти Словакии планируют провести расследование на тему законности передачи военной техники в дар украинской стороне. Об этом заявил министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток, его слова цитирует Словацкое телевидение (STV).

«Существует обоснованное подозрение в совершении нескольких преступлений», — заявил Шутай-Эшток.

По его словам, для расследования подозрений в противозаконности дарения Вооруженным силам Украины военной техники в составе национального Управления по борьбе с организованной преступностью Словакии было создано специальное подразделение. По данным телевидения, оно получило название «Даритель».

Планируется, что следователи проведут проверку законности действий словацких чиновников, которые находились у власти до октября прошлого года и опирались на поддержку либеральных партий. Кроме того, особое внимание будет сконцентрировано на работе бывших руководителей национального министерства обороны. Именно по их рекомендации Словакия передала Украине необходимую ей самой дорогостоящую военную технику.

17 ноября депутат парламента Словакии, советник премьер-министра Ян Мажгут заявил, что поставки оружия на Украину, а также финансовая поддержка Киева со стороны Европейского союза и США только продлевают войну и насилие. Также Мажгут указал, что спецоперация идет между США и РФ на территории Украины.

Ранее в США предрекли полномасштабную войну с Россией из-за поставок оружия.