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Советник Фицо заявил, что СВО идет между США и Россией

Советник Фицо Мажгут: СВО идет между США и Россией на территории Украины

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Maxim Shemetov/Reuters

Специальная военная операция (СВО) идет между США и Российской Федерацией. Об этом в разговоре с ТАСС заявил депутат парламента Словакии, советник премьер-министра республики Ян Мажгут.

«Это не война, а специальная военная операция между Россией и США на территории Украины», — сказал он на полях международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы, которая проходит в Сочи.

Он выразил мнение, что единственный способ разрешения украинского конфликта — это дипломатические переговоры.

Также советник главы словацкого кабмина обратил внимание, что европейские страны и Соединенные Штаты оказывают Киеву финансовую и военную поддержку.

«Но мы истощены, мы полностью истощили наши ресурсы в плане военной техники, вооружений и так далее», — сказал Мажгут.

Вместе с тем он отметил, что такая поддержка — это не путь к установлению мира на Украине.

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты, безопасность РФ будет надежно обеспечена.

Ранее в США предрекли полномасштабную войну с Россией из-за поставок оружия.

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