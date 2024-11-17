Специальная военная операция (СВО) идет между США и Российской Федерацией. Об этом в разговоре с ТАСС заявил депутат парламента Словакии, советник премьер-министра республики Ян Мажгут.

«Это не война, а специальная военная операция между Россией и США на территории Украины», — сказал он на полях международной конференции о перспективах сотрудничества БРИКС и стран Европы, которая проходит в Сочи.

Он выразил мнение, что единственный способ разрешения украинского конфликта — это дипломатические переговоры.

Также советник главы словацкого кабмина обратил внимание, что европейские страны и Соединенные Штаты оказывают Киеву финансовую и военную поддержку.

«Но мы истощены, мы полностью истощили наши ресурсы в плане военной техники, вооружений и так далее», — сказал Мажгут.

Вместе с тем он отметил, что такая поддержка — это не путь к установлению мира на Украине.

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты, безопасность РФ будет надежно обеспечена.

Ранее в США предрекли полномасштабную войну с Россией из-за поставок оружия.