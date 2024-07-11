Западные поставки вооружения для применения против России могут спровоцировать полномасштабную войну. Об этом пишет американское издание American Conservative (АС).

«Весьма реальная опасность расширения конфликта связана с тем, что Запад безрассудно подталкивает марионеточную войну к полномасштабному конфликту с отправкой смертоносного оружия для применения против России и союзного персонала для помощи в использовании этого оружия», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что союзники по НАТО сделали «еще более скользким склон» к полномасштабной войне. По мнению АС, решимость администрации президента США Джо Байдена разжигать украинский конфликт, из которого Киев едва ли выйдет победителем, нельзя назвать гуманной.

Кроме того, АС утверждает, что отношение президента России Владимира Путина к США и НАТО изменилось из-за многочисленных нарушенных обещаний альянса о расширении, а также из-за «неуклонного марша» на восток к границе России.

По мнению издания, союзным правительствам было легко настаивать на том, что Путину «не следует бояться такого продвижения», но история висит тяжелым грузом над страной, которая за последние два столетия пережила три разрушительных вторжения европейских держав.

В июне Путин назвал тех, кто всерьез говорит о «нападении» России на НАТО «тупыми как стол».

Ранее стало известно, что Россия сможет перекрыть Атлантику в случае войны с США.