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В Словакии выступили против поставок вооружений на Украину

Советник Фицо заявил, что поставки оружия на Украину только продлевают войну

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Depositphotos

Поставки оружия на Украину, а также финансовая поддержка Киева со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов только продлевают войну и насилие. Об этом РИА Новости заявил депутат парламента Словакии, советник премьер-министра Ян Мажгут.

«Ну, военная и финансовая поддержка Украины — как со стороны США, так и ЕС — только продлевает насилие и войну на территории Украины. И это не выход, когда каждый месяц с обеих сторон гибнут тысячи людей. Поэтому единственное решение — сесть за круглый стол и начать дипломатические переговоры (без оружия)», — заявил Мажгут.

Мажгут принял участие в Симпозиуме «Роль государства, науки и общества в развитии социально-экономического сотрудничества между БРИКС+ и европейскими странами и организациями», который прошел на федеральной территории Сириус.

До этого советник премьер-министра Словакии Ян Мажгут заявил, что спецоперация идет между США и РФ на территории Украины.

Ранее в США предрекли полномасштабную войну с Россией из-за поставок оружия.

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