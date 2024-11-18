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Шарий предостерег дезертиров от возвращения на Украину

Шарий: ВСУ будут посылать вернувшихся дезертиров на штурм без снабжения

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут посылать добровольно вернувшихся в часть дезертиров на штурм без снабжения. Такое мнение высказал украинский блогер Андрей Шарий в своем Telegram-канале.

«Везде… им говорят, что можно вернуться и ничего не будет. Мол, ошибка, с кем не бывает. Но по факту на базе таких людей, что возвращаются, по моей информации, будут создавать в спешном порядке отдельные штурмовые бригады», — заявил Шарий.

По его словам, из снабжения такие дезертиры получат только автоматы.

До этого нардеп Анна Скороход заявила, что более 100 тысяч солдат украинской армии сбежали со службы, самовольно оставив воинскую часть. Она отметила, что украинцы задаются вопросами о справедливости мобилизации, на которые у нее нет ответов.

Число тех, кто самовольно оставляет часть, только растет, признал председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко. Он назвал тенденцию «значительной», отметив, что в прессе циркулируют цифры, почти не отличающиеся от реальных данных.

Ранее сообщалось, что пятая часть солдат ВСУ покинула свои позиции.

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