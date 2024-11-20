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Стало известно о бегстве ВСУ с позиций у Копанки в Харьковской области

Марочко: 10 солдат ВСУ покинули позиции у Копанки в Харьковской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что около десяти украинских солдат покинули свои позиции в районе Копанки в Харьковской области после ударов ВС РФ.

«Были разбиты несколько блиндажей и частично разрушена система траншей на передовой оборонительной линии вооруженных формирований Украины. Не выдержав натиска, часть украинских боевиков — до 10 человек — самовольно оставили позиции и сбежали по направлению Новосергеевки», — поделился Марочко.

Он добавил, что бойцы ВСУ пытались остановить своих сослуживцев, открыв по ним огонь, однако им удалось скрыться в лесополосе.

До этого Марочко говорил, что украинское командование привлекло бойцов нацбатальонов и иностранных наемников для ужесточения карательных мер из-за массового дезертирства военнослужащих под Купянском Харьковской области.

По его словам, украинские военные «буквально врассыпную» убегают из своих позиций под Купянском. Для предотвращения дезертирства ужесточены карательные меры.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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