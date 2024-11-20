Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что около десяти украинских солдат покинули свои позиции в районе Копанки в Харьковской области после ударов ВС РФ.

«Были разбиты несколько блиндажей и частично разрушена система траншей на передовой оборонительной линии вооруженных формирований Украины. Не выдержав натиска, часть украинских боевиков — до 10 человек — самовольно оставили позиции и сбежали по направлению Новосергеевки», — поделился Марочко.

Он добавил, что бойцы ВСУ пытались остановить своих сослуживцев, открыв по ним огонь, однако им удалось скрыться в лесополосе.

До этого Марочко говорил, что украинское командование привлекло бойцов нацбатальонов и иностранных наемников для ужесточения карательных мер из-за массового дезертирства военнослужащих под Купянском Харьковской области.

По его словам, украинские военные «буквально врассыпную» убегают из своих позиций под Купянском. Для предотвращения дезертирства ужесточены карательные меры.

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