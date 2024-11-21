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Советник Пушилина рассказал о масштабном фиаско ВСУ на фронте

Кимаковский: ВСУ терпят фиаско на всей линии боевого соприкосновения

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Игорь Кимаковский/VK

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят фиаско на всей линии боевого соприкосновения. Об этом в эфире Первого канала рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский четко понимает, что если Запад не вмешается физически в этот конфликт, а именно если НАТО не будет вовлечено, то Украина фактически проиграет. По его словам, это связано с тем, что на фронте почти на всех направлениях наблюдается полное бедствие. Кимаковский также добавил, что ВС Украины отступают на нескольких участках.

В четверг «Би-би-си», ссылаясь на мнения опрошенных экспертов, сообщила, что Восточный фронт на Украине может обрушиться, если сохранится текущий темп наступления Вооруженных сил России. В издании отмечается, что решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России и применять противопехотные мины связано с быстрым продвижением российской армии на всех участках фронта.

Институт изучения войны (ISW) подчеркивает, что Россия продолжает наступление на ключевые логистические узлы, а атака ВСУ на Курскую область стала «стратегической катастрофой». Эксперт Королевского колледжа Лондона Марина Мирон добавила, что украинский фронт может не выдержать давления со стороны ВС РФ и «фактически рухнуть».

Ранее в ВСУ рассказали об исчезновении всех РСЗО HIMARS с фронта.

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Операция на Украине
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