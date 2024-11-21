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Во Франции назвали провокацией удары Storm Shadow вглубь России

Политик Дюпон-Эньян назвал провокацией удары Storm Shadow вглубь России

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Thierry Wurtz/MBDA

Удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются провокацией для втягивания НАТО в конфликт. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети X.

«Украина впервые запустила британскую ракету прямо по территории России. Новая провокация с целью втянуть страны НАТО в безумную войну с Россией», — заявил он.

По словам политика, западные страны хотят начать третью мировую войну до того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность 20 января следующего года.

20 ноября агентство Bloomberg сообщило, что ВСУ впервые использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow для удара по целям на российской территории. Источник агентства, пожелавший остаться анонимным, отметил, что украинские военные нанесли удары по военным объектам в России.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после разрешения Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь РФ и обновления российской ядерной доктрины риск эскалации вырос до максимума.

Ранее в Госдуме рассказали о смене тактики ВС РФ из-за ATACMS и Storm Shadow.

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