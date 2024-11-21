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ВС России взяли под контроль Дальнее в ДНР

Минобороны: бойцы группировки «Южной» взяли Дальнее в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Дальнее в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что российские силы ударили по живой силе противника в районе населенных пунктов Червоное, Северск, Дачное, Курахово в ДНР.

«Потери противника составили до 380-ти военнослужащих, 12 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, два 152 мм орудия Д-20», — сообщили в ведомстве (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Незадолго до этого российские войска взяли под контроль элеватор в городе Курахово западной части Донецкой народной республики, бои за город продолжаются.

Курахово — город в западной части ДНР, находится в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Взятие населенного пункта позволит ВС РФ выйти на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

Ранее российские военные взяли под контроль Ильинку в ДНР.

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