В Кремле ответили на вопрос о возможном применении ВСУ ракет Storm Shadow

В Кремле не могут комментировать информацию о якобы применении украинскими войсками ракет Storm Shadow для ударов по российской территории. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не хотел бы что-то говорить по тематике, которая является прерогативой военного ведомства», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста.

20 ноября агентство Bloomberg сообщило, что ВСУ впервые использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow для удара по целям на российской территории. Источник агентства, пожелавший остаться анонимным, отметил, что украинские военные нанесли удары по военным объектам в России.

По данным ряда Telegram-каналов, под удар Storm Shadow попала Курская область. При этом ни украинская сторона, ни российские власти не подтверждали факт атаки с использованием дальнобойных ракет.

Ранее в Госдуме рассказали о смене тактики ВС РФ из-за ATACMS и Storm Shadow.