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Глава МО Украины прокомментировал применение ВСУ Storm Shadow

Глава МО Украины Умеров о Storm Shadow: мы способны защищаться и можем ответить

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Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров не стал подтверждать или опровергать данные о том, что ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow для удара по России, однако заметил, что Киев дает понять, что способен защищаться и может ответить. Об этом пишет CNN.

«Мы используем все средства для защиты нашей страны, поэтому мы не будем вдаваться в детали. Но мы просто даем понять, что мы способны и можем ответить», — сказал Умеров, отвечая на соответствующий вопрос.

Он заверил, что Украина будет защищаться и давать отпор всеми доступными средствами.

До этого агентство Bloomberg сообщило о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow для удара по целям на российской территории. Собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным, отметил, что украинские военные нанесли удары по военным объектам в России.

Ранее стало известно об отсутствии у Великобритании большого запаса ракет Storm Shadow

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