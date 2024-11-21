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В Кремле призвали обратиться к Минобороны по вопросу новых атак в ходе СВО

Песков призвал обратиться к Минобороны по вопросу запуска баллистических ракет

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал обратиться в министерство обороны России по вопросу, могут ли быть новые запуски баллистических ракет в сторону Украины.

«Это вопрос к нашим военным», — сказал представитель Кремля журналистам в ходе брифинга.

В Вооруженных силах Украины заявили, что Россия якобы утром 21 ноября запустила баллистическую ракету в сторону республики. По утверждениям украинской стороны, ракета прилетела из Астраханской области РФ. Других подробностей в Киеве не привели.

Британская газета The Guardian отметила, что если эта информация подтвердится, то это будет первое применение такого типа ракеты за время российской специальной военной операции на Украине.

Межконтинентальная баллистическая ракета имеет минимальную дальность 5 тыс. км, но некоторые из них могут преодолевать расстояние более 9 тыс. км, напомнил американский телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.

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Операция на Украине
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