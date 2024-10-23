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Военный эксперт рассказал о тактике ВСУ на Оскольском водохранилище

Марочко: ВСУ пытаются построить новые переправы на Оскольском водохранилище

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины спешат построить новые мосты в узких местах Оскольского водохранилища, поскольку переправу контролируют ВС России. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Пытаются скрытно как-то переправлять материально-технические средства для украинских боевиков», — отметил он.

Работами по возведению переправ занимаются инженерные подразделения украинской армии, уточнил эксперт.

По его словам, у бойцов ВСУ, которые находятся в районе водохранилища, «наблюдаются панические настроения».

Накануне Марочко сообщал, что российские войска прорвали оборону ВСУ на Сватовско-Кременском направлении. Он добавил, что командование ВСУ запретило украинским солдатам покидать позиции, несмотря на то, что знает о сложном положении украинских войск.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что Украина проиграла в конфликте с Россией еще полтора года назад, а сейчас наступил момент для решающего удара. Макгрегор подчеркнул, что для российской армии настал лучший момент для атаки в районе реки Днепр, а также в сторону Киева.

Ранее пленный украинец рассказал о подрыве колонны ВСУ на своих минах вблизи границы РФ.

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