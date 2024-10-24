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Россия уничтожила переправу ВСУ через реку в Харьковской области

МО РФ: ВКС уничтожили переправу ВСУ через реку в Оскол в Харьковской области

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Пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы РФ уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве добавили, что ВСУ теряют оставшиеся пути снабжения.

Накануне стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины спешат построить новые мосты в узких местах Оскольского водохранилища, поскольку переправу контролируют ВС России.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, работами по возведению переправ занимаются инженерные подразделения украинской армии. Он добавил, что у бойцов ВСУ, которые находятся в районе водохранилища, «наблюдаются панические настроения».

До этого стало известно, что российские войска прорвали оборону ВСУ на Сватовско-Кременском направлении. Он добавил, что командование ВСУ запретило украинским солдатам покидать позиции, несмотря на то, что знает о сложном положении украинских войск.

Ранее Марочко сообщал, что российские части укрепляют передовые позиции и выравнивают линию фронта у освобожденных Макеевки и Невского в Луганской народной республике (ЛНР).

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