Воздушно-космические силы РФ уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве добавили, что ВСУ теряют оставшиеся пути снабжения.

Накануне стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины спешат построить новые мосты в узких местах Оскольского водохранилища, поскольку переправу контролируют ВС России.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, работами по возведению переправ занимаются инженерные подразделения украинской армии. Он добавил, что у бойцов ВСУ, которые находятся в районе водохранилища, «наблюдаются панические настроения».

До этого стало известно, что российские войска прорвали оборону ВСУ на Сватовско-Кременском направлении. Он добавил, что командование ВСУ запретило украинским солдатам покидать позиции, несмотря на то, что знает о сложном положении украинских войск.

Ранее Марочко сообщал, что российские части укрепляют передовые позиции и выравнивают линию фронта у освобожденных Макеевки и Невского в Луганской народной республике (ЛНР).