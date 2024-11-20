Рогов сообщил об ударе по украинскому оборонному заводу в Сумской области

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС РФ нанесли удар по стратегическому оборонному заводу в Сумской области Украины.

По словам Рогова, на заводе началась вторичная детонация, взрывы продолжались не менее двух часов.

«Есть прилет БПЛА по ГП «Шосткинский завод «Импульс». После цветения нашей «Герани» на данном стратегическом предприятии началась вторичная детонация, продолжавшаяся не менее двух часов», — поделился он.

Рогов уточнил, что взрывы на заводе были видны даже из города Глухово, расположенного в 33 км от предприятия.

До этого он сообщал, что силы РФ нанесли удар БПЛА по инфраструктуре Запорожья. Удар был нанесен ночью. Попытка ВСУ отразить атаку привела к падению ракет противовоздушной обороны на город.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.