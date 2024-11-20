Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово жалуются на усталость, вызванную затяжными боевыми действиями, подчеркивая, что с каждой новой зимой военные условия становятся все более тяжелыми. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Мы на пределе. Бригады, которые воюют уже долгое время, просто измотаны», — рассказал изданию один из офицеров украинской армии.

По информации издания, в настоящее время ВСУ сталкиваются не только с нехваткой личного состава, но и с дефицитом вооружений средней и большой дальности, что вынуждает украинские войска сокращать масштабы артиллерийских атак.

До этого NYT сообщила, что ВСУ испытывают серьезную нехватку боевой пехоты и опытных командиров. В статье говорится, что из-за нехватки опытных бойцов украинская армия уступает российской.

На днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что боевые действия российской армии в последнее время стали интенсивнее и заметно успешнее.

Ранее группа солдат ВСУ попала в засаду российской разведки в Курской области.