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В Госдуме заявили, что Россия изучила логистические поставки оружия для ВСУ из-за границы

Депутат Ивлев: логистические цепочки поставок вооружений ВСУ определены как цели

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Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Логистические цепочки поставок вооружений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за границы изучены и нанесены на карты в качестве целей. Об этом заявил депутат Государственной думы России генерал-майор запаса Леонид Ивлев в интервью РИА Новости.

Парламентарий предположил, что за атаки на РФ последует ответная реакция «высшего порядка».

Накануне военный обозреватель Дэвид Экс рассказал Forbes, что ракеты ATACMS могут закончиться у украинских войск к концу января. Он добавил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа может отменить решение действующего главы Белого дома Джо Байдена по разрешению на использование Украиной этих снарядов.

Он пояснил, что с момента начала специальной военной операции Вашингтон мог поставить Киеву менее 50 ракет, и некоторые из них уже были использованы. При этом США не гарантируют поставку новых ATACMS.

До этого военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев заявлял, что Россия не будет применять ядерное оружие в ответ на удары дальнобойными ракетами ATACMS со стороны Украины.

Ранее Зеленский потребовал от Германии Taurus после изменения ядерной доктрины России.

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